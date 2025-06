Carro é 'fuzilado' na região e homem morre; outro é socorrido

A Polícia Civil investiga um caso de homicídio e tentativa de homicídio registrado na noite de sábado (7), no bairro Jaraguá, em São Sebastião, Litoral Norte. As vítimas estavam em um veículo Renault Sandero Stepway branco quando foram atingidas por diversos disparos de arma de fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 23h05, a Polícia Municipal foi acionada pelo Centro de Operações Integradas para apoiar o atendimento do Samu na Travessa Vale Verde. No local, dois homens, de 27 e 30 anos, haviam sido baleados.