URGENTE: Corpo carbonizado é encontrado na zona leste de São José

Um corpo carbonizado foi localizado na manhã deste domingo (8) na avenida Porto Real, no bairro Chácara Araújo, região leste de São José dos Campos.

A Polícia Militar foi acionada por moradores após a descoberta, e a área foi imediatamente isolada para os trabalhos da perícia. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da morte. Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada.