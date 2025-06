Blitz no Urbanova aborda mais de 60 pessoas e autua 14 motoristas

Uma força-tarefa envolvendo diversos órgãos de segurança pública foi realizada na noite de sábado (7) na Avenida Linneu de Moura, em São José dos Campos. A ação contou com a presença da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Departamento de Trânsito e agentes de Mobilidade Urbana, e se estendeu das 21h até 1h da madrugada de domingo (8).

Durante a fiscalização, 61 pessoas foram abordadas e 47 veículos passaram por vistoria. Ao todo, 28 condutores realizaram o teste do bafômetro e um motorista se recusou a soprar o etilômetro — atitude que, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, também resulta em penalidade. A operação terminou com a emissão de 14 autos de infração e o recolhimento de um veículo ao pátio.