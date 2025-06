Forças de segurança voltam a ‘sitiar’ Urbanova após denúncias

A região do Urbanova, na zona oeste de São José dos Campos, voltou a ser alvo de uma operação integrada das forças de segurança. A ação, que contou com a participação da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Detran e outros órgãos, foi deflagrada após denúncias de desordem pública, consumo excessivo de álcool e um episódio de ato obsceno registrado em via pública.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Na noite de sábado (7), uma grande blitz mobilizou o bairro, com o objetivo de coibir infrações e restaurar a sensação de segurança. A operação foi antecedida por outra intervenção semelhante na noite de sexta-feira (6), na Avenida Linneu de Moura.