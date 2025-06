Taubaté perde para o Botafogo e segue fora do G-4 do Brasileiro

E esse resultado deixa as Guerreiras Alviazul mais longe da briga pela classificação à elite. Isso porque, com a derrota, continua em quinto lugar, com 7 pontos, fora do G-4. E o time carioca foi a 13 pontos, se igualando ao líder Santos, atrás apenas nos critérios de desempates.

O Taubaté perdeu por 2 a 0 para o Botafogo na noite deste sábado (7), no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-2.

Na próxima rodada, apenas no dia 14 de julho, o Taubaté recebe o Avaí Kindermann, a partir das 15h, no estádio Joaquinzão. No mesmo dia e horário, o Botafogo encara o outro time do Vale, o São José, no estádio do Cefat.

Neste sábado, o Botafogo abriu o placar com Ana Carolina, no primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, ampliou com Júlia: 2 a 0.

Na etapa final, as taubateanas tentaram pressionar para buscar melhor sorte no jogo. Porém, não conseguiram alterar o placar.