São José Basket perde em casa para o líder Sampaio pela LBF

Com esse resultado, o time joseense, sob comando do técnico Leandro Leal, está em sexto lugar, com 10 vitórias e 9 derrotas. E o Sampaio segue na liderança isolada, com 16 vitórias e duas derrotas.

Na próxima rodada, o São José volta a jogar em casa, mas no ginásio do Teatrão, no dia 14 de junho, a partir das 18h, contra o Cerrado Basquete. E o Sampaio joga antes, no dia 10, quando recebe o Ourinhos, às 19h30, no ginásio do Castelinho, em São Luís (MA).

O jogo

Mesmo contra o melhor time do campeonato, o São José não se intimidou e foi para cima no primeiro quarto. E conseguiu fechar o período na frente do placar, com parcial de 24 a 22.

No entanto, o Sampaio reagiu e foi melhor no segundo período da partida, fazendo 20 a 16. Então, foi para o intervalo na frente do São José em dois pontos: 42 a 40.