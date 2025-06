Adeus, Jailde! Despedida no Vale é marcada pela emoção

Familiares e amigos se reuniram na manhã deste sábado (7), em Jacareí, para dar o último adeus a Jailde Olivio Chaves da Silva, que morreu na última sexta-feira (6) aos 64 anos. A cerimônia de despedida ocorreu na Sala Valência do Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, no Centro da cidade, e foi seguida do sepultamento no Cemitério Campo Jardim da Paz.

Conhecida carinhosamente como “Jajá”, Jailde deixou uma marca de afeto, alegria e cuidado entre aqueles que conviveram com ela. Nas redes sociais, a notícia de sua morte gerou uma onda de comoção, refletida nas mensagens de carinho e saudade deixadas por familiares e amigos.