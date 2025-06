URGENTE: Motociclista morre após acidente na região

Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta causou a morte de um homem na tarde deste sábado (7), por volta das 17h30, na rodovia que liga as praias de Juquehy e Vila Sahy, no trecho da Praia Preta, em São Sebastião, no Litoral Norte.

De acordo com relatos de moradores e testemunhas, o acidente ocorreu em um ponto bastante movimentado da estrada, com tráfego intenso nos fins de semana devido ao grande fluxo de turistas. A colisão foi violenta e resultou em ferimentos fatais no motociclista, que morreu ainda no local.