Farma Conde leva doações à aldeia indígena de São Paulo

A Farma Conde, por meio de seu braço social, realizou nestasemana uma importante ação solidária em apoio à ONG Virei Vira Lata e ao ex-vereador de São José dos Campos, Robertinho da Padaria. A empresa atuou de forma decisiva na entrega e logística de doações destinadas à Aldeia Krukutu, localizada em Parelheiros, na zona sul da capital paulista.

A Aldeia Krukutu é uma das oito comunidades que integram a Terra Indígena Tenondé Porã, às margens da represa Billings, e abriga cerca de 500 moradores. A região conta com estruturas como posto de saúde, CECI (Centro de Educação e Cultura Indígena) e uma escola estadual indígena. Mesmo com esses avanços, a aldeia ainda enfrenta desafios de acesso a itens essenciais.