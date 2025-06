'Nossa princesa'; sob forte comoção, Alice Modesto é sepultada

A jovem Alice Modesto Rodrigues, de apenas 19 anos, foi sepultada no final da manhã deste sábado (7), sob intensa comoção de familiares e amigos, no Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos. O velório, marcado por homenagens emocionadas e pedidos por justiça, reuniu dezenas de pessoas que prestaram as últimas despedidas à jovem, cuja morte gerou revolta e indignação.

Alice morreu na tarde de sexta-feira (6), após complicações graves de saúde inicialmente tratadas como um simples resfriado por profissionais do Hospital da Vila Industrial, segundo relato da família. A mãe da jovem, Tereza Cristina Modesto Vieira, afirma que houve negligência no atendimento médico, e que os sintomas apresentados por Alice foram menosprezados desde o início.