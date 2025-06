Homem é preso acusado de matar a ex para viver com o genro

Ronald Mendes, de 32 anos, foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, acusado de assassinar sua ex-esposa, Daniele Sanches, de 36 anos, em um crime que, segundo as investigações, teria sido premeditado com o objetivo de manter um relacionamento com o genro adolescente da vítima, de 17 anos.

O crime chocante aconteceu em Santa Veridiana, sub-bairro de Santa Cruz, na zona oeste da capital fluminense. De acordo com a polícia, Ronald teria arquitetado o assassinato após Daniele ameaçar deixá-lo e buscar na Justiça a guarda do filho caçula do casal, de dois anos.

Ronald e Daniele estavam juntos desde 2019. Ela já tinha dois filhos de um relacionamento anterior, e, após a união, levou os filhos para viverem com o novo companheiro. Em 2024, a filha de Daniele começou a namorar o jovem de 17 anos, que acabou se aproximando da família e, segundo a investigação, se tornou o objeto do desejo do padrasto.