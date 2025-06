O Mantiqueira fez 1 a 0 no Mauaense na tarde deste sábado no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela oitava rodada do grupo 3 da Quinta Divisão do Campeonato Paulista de 2025.

Com esse resultado, a Laranja Mecânica, do técnico Dado Oliveira, vai a 9 pontos e sobe para o terceiro lugar na classificação.

Agora, o time da região folga na próxima rodada e volta a campo na última, quando visita o Ecus, dia 21, em Suzano, às 15h.