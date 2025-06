Operação da PM no Urbanova tem veículos recolhidos e 15 autuações

Como parte de uma ofensiva das forças de segurança para coibir abusos e retomar a ordem pública no Urbanova, a Polícia Militar realizou, na noite de sexta-feira (6), uma operação de fiscalização na Avenida Linneu de Moura, zona oeste de São José dos Campos. A ação, que ocorreu entre 20h e 0h, teve como foco o combate a irregularidades no trânsito e a promoção de uma condução segura e responsável.



A mobilização acontece dias após episódios que causaram repercussão no bairro, como o caso de um casal flagrado mantendo relações sexuais em plena Avenida Shishima Hifumi, o que gerou indignação entre moradores e aumentou a pressão por medidas de controle e fiscalização.

Durante a blitz, 40 pessoas foram abordadas. Do total de motoristas, 14 concordaram em realizar o teste do bafômetro, enquanto quatro se recusaram — atitude que, segundo a legislação, também configura infração de trânsito. Ao fim da ação, foram emitidos 15 autos de infração e três veículos foram recolhidos ao pátio — duas motocicletas e um automóvel. No total, os agentes vistoriaram 28 veículos, entre motos e carros.