Jovem de 18 anos é assassinada por ex-patrão obcecado por ela

A jovem Lorena Jaqueline Morales, de 18 anos, foi encontrada morta no México após 12 dias desaparecida. O corpo da vítima foi localizado dentro de uma mala, em um campo agrícola no município de León, no estado de Guanajuato, no último dia 3 de junho.

Lorena havia desaparecido no dia 22 de maio. Desde então, a família passou a suspeitar de um ex-patrão, identificado como Juan Antonio “N”, de 28 anos, que já havia demonstrado comportamento obsessivo em relação à jovem. De acordo com a polícia, imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito entrando em um prédio com uma mala e saindo horas depois com o mesmo objeto — que, segundo as investigações, continha o corpo da vítima.

Juan Antonio foi preso, e a polícia mexicana apura se outros funcionários da empresa onde ambos trabalhavam podem ter colaborado com o crime. A investigação continua para esclarecer completamente as circunstâncias do desaparecimento e da morte de Lorena.