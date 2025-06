Ecosport é destruída pelo fogo em São José

Um veículo Ecosport pegou fogo na Avenida Andrômeda, no bairro Jardim Satélite, em São José dos Campos, na manhã deste sábado (7). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h20 e rapidamente se deslocou ao local para conter as chamas.

A equipe conseguiu controlar o incêndio e garantir a segurança da área. Não houve registro de vítimas. Segundo os bombeiros, as causas do fogo não foram informadas.

De acordo com informações de familiares, a dona do carro é um jovem de 23 anos que ficou assustada com o fogo.