Rompimento de adutora deixa bairros de Jacareí sem água

Um rompimento em uma adutora na madrugada deste sábado (7) comprometeu o abastecimento de água em diversos bairros de Jacareí, no interior de São Paulo. O incidente ocorreu na Avenida Getúlio Vargas, em frente à loja Havan, e afetou principalmente a região leste da cidade e o distrito do Parque Meia-Lua.

Equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) foram acionadas para realizar os reparos emergenciais. Técnicos utilizam geofones para localizar com precisão o ponto do vazamento e acelerar o conserto.

Segundo o SAAE, a previsão é de que o abastecimento seja normalizado até as 21h deste sábado (7). Enquanto isso, a autarquia disponibilizou caminhões-pipa para atender situações emergenciais. O serviço pode ser solicitado gratuitamente pelo telefone 0800 725 0330.