Quadrilha é presa por roubo de fios de cobre na região

A Polícia Militar prendeu oito pessoas suspeitas de envolvimento em um roubo ocorrido no bairro Golfinho, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A ação aconteceu na última sexta-feira (6) e contou com o apoio da Força Tática do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Um dos detidos era procurado pela Justiça por crime semelhante.

Durante patrulhamento em busca dos autores de um roubo registrado dias antes no bairro Cantagalo, os policiais abordaram um veículo GM Corsa vinho com quatro ocupantes. No porta-malas do carro foram encontrados dois rolos de fios de cobre, que os suspeitos admitiram ser produto do crime. Questionados, eles indicaram o local onde o restante dos materiais estaria escondido.

Na residência apontada, localizada também no bairro Golfinho, os policiais encontraram outros quatro suspeitos, além de diversos objetos roubados e um revólver calibre .32 escondido sob uma escada. Todos os abordados confessaram participação no roubo.