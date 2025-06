Morte de Andreia comove amigos e familiares no Vale

Mensagens de solidariedade também foram enviadas por Beatriz Sérgio Nicoleti, Janaína Santos, Jéssica Chagas e Shirlene Conceição, entre muitos outros.

“Pessoa de coração imenso… não dá pra acreditar”, lamentou Shirlene.

Andreia será velada neste domingo (8), das 9h às 13h, na Sala Veneza do Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, 263, no centro de Jacareí. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Jardim da Paz, no bairro Parque Santo Antônio.