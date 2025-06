Morte de Alice em SJC após diagnóstico de resfriado gera comoção

De acordo com a mãe da jovem, Tereza Cristina Modesto Vieira, os primeiros sintomas — como febre, tosse e dores no corpo — surgiram entre domingo (1º) e segunda-feira (2). Na segunda, Alice procurou o hospital, foi medicada e liberada. Mesmo debilitada, iniciou um novo emprego na terça-feira (3).

A morte da jovem Alice Modesto Rodrigues, de apenas 19 anos, gerou uma onda de indignação e comoção nas redes sociais. Ela morreu na tarde da última sexta-feira (6), após procurar atendimento duas vezes no Hospital Municipal da Vila Industrial, em São José dos Campos, com sintomas respiratórios graves que, segundo a família, foram inicialmente tratados como um simples resfriado.

Na quinta-feira (5), com dores no peito e dificuldade para respirar, voltou à unidade de saúde. Após nova consulta, recebeu uma bombinha respiratória e medicamentos — alguns dos quais, segundo a mãe, ela era alérgica. Mais uma vez, foi liberada. Poucos minutos depois, desmaiou na recepção do hospital.

Reconduzida à triagem, exames apontaram pressão e saturação baixas. A médica suspeitou de reação medicamentosa e administrou soro para reverter os efeitos. Mesmo assim, Alice continuava com forte dor no peito e dificuldade para respirar. Submetida a uma tomografia, foi diagnosticada com pneumonia grave e sangramento pulmonar. Transferida à UTI, foi intubada, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

O atestado de óbito, obtido pela reportagem, aponta como causas da morte: choque séptico, síndrome inflamatória, insuficiência respiratória aguda e infecção aguda da via aérea.