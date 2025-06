URGENTE: Incêndio atinge veículo na avenida Andrômeda em São José

Um incêndio em um veículo mobilizou equipes de emergência na manhã deste sábado (7) na avenida Andrômeda, uma das principais vias da zona sul de São José dos Campos. As chamas atingiram um carro em plena via pública, provocando preocupação entre motoristas e pedestres que passavam pelo local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas pelas autoridades. O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e agentes de mobilidade urbana foram acionados para controlar a situação e garantir a segurança no entorno. As chamas foram contidas, mas o veículo ficou bastante danificado.