São Sebastião está entre as cidades com maior volume de chuva

O município de São Sebastião, no Litoral Norte paulista, registrou 17 milímetros de chuva nas últimas 12 horas, segundo dados divulgados pela Defesa Civil do Estado de São Paulo neste sábado (7). O volume coloca a cidade entre os locais com maior índice pluviométrico do Estado no período, ao lado de Rancharia e atrás apenas de Presidente Prudente (34 mm), Mirante do Paranapanema e Sandovalina (ambos com 22 mm).

A chuva em São Sebastião foi resultado da atuação de um sistema meteorológico que avança por diversas regiões do estado, provocando pancadas isoladas e generalizadas, especialmente entre o oeste e o litoral paulista. Apesar da precipitação, não há previsão de temporais fortes, de acordo com o boletim oficial.