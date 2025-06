Defesa Civil emite alerta para temporais no Litoral Norte

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas no Litoral Norte durante os dias 8 e 9 de junho (domingo e segunda-feira). A previsão indica a ocorrência de temporais acompanhados de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo, o que pode trazer riscos à população.

Segundo o boletim meteorológico, o volume acumulado de chuva deve ser moderado, porém há potencial para momentos de maior intensidade, que podem provocar alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos, especialmente em áreas vulneráveis.