Procurador jurídico mata esposa, filho de 2 meses e tira a vida

Uma tragédia familiar chocou a cidade de Limeira, no interior de São Paulo, na manhã de sexta-feira (6). O procurador jurídico Rafael Horta matou a tiros a esposa, Cristiane Laurito, o filho do casal, Theo, de apenas dois meses, e cometeu suicídio em seguida. Os três foram encontrados mortos no quarto da residência da família.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a Polícia Civil, os corpos estavam sobre a cama do casal e foram descobertos pelo pai de Rafael, que havia ido até o local para buscar o neto, com quem teria uma consulta médica marcada. Ao chegar, encontrou a cena do crime e acionou as autoridades.