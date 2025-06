Bombeiros salvam criança e mãe em trabalho de parto em SJC

O Corpo de Bombeiros foi acionado, na tarde de sexta-feira (6), para atender uma ocorrência de emergência envolvendo uma mulher em trabalho de parto na rua Almir Oliveira Vicente, no bairro Vila dos Flores, região sul de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a corporação, o chamado foi registrado por volta das 14h24. Quando a equipe chegou ao local, o bebê já havia nascido. Mãe e filho receberam os primeiros cuidados dos socorristas e foram encaminhados em boas condições de saúde ao Hospital Municipal.