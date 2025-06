Deixou de ser freira para casar e fez última oração com irmãs

No dia de seu casamento, uma ex-freira comoveu as redes sociais ao visitar o convento onde viveu por anos, para fazer uma última oração ao lado das religiosas com quem compartilhou a vida consagrada.

O gesto simbólico, registrado em vídeo, ganhou grande repercussão nas plataformas digitais, emocionando milhares de internautas.