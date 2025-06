Empresas não apresentam contraproposta e ônibus podem atrasar

A indefinição nas negociações salariais entre as empresas do transporte coletivo e os motoristas e cobradores de São José dos Campos e Jacareí pode resultar em novos atrasos na operação dos ônibus nos próximos dias. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Rodoviário, as empresas ainda não apresentaram uma contraproposta para as reivindicações da categoria, o que tem gerado crescente mobilização entre os profissionais.

Uma nova rodada de negociações está marcada para a próxima segunda-feira, 10 de junho, e o sindicato já sinaliza que poderá convocar assembleias após o encontro, dependendo do desfecho das conversas.