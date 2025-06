VÍDEO: Que susto! Caminhão desgovernado invade restaurante

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu no distrito de Padronal, em Comodoro (MT), a cerca de 50 quilômetros de Vilhena (RO). O restaurante atingido, em funcionamento há 18 anos, é administrado por uma empresária moradora de Vilhena que escapou por poucos segundos do impacto, como mostram imagens de câmeras de segurança.

Segundo ela, a primeira carreta, conduzida por um motorista do Rio Grande do Sul, foi atingida por um segundo veículo de uma transportadora com filial em Vilhena. Após a colisão, a segunda carreta saiu da pista e atingiu o prédio.

No momento do acidente, não havia clientes no restaurante, o que evitou vítimas. Os dois motoristas também saíram ilesos. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e deve investigar as circunstâncias do ocorrido. As transportadoras envolvidas ainda não se pronunciaram oficialmente.