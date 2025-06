Caraguá recebe 7º Festival Jazz & Vinho com entrada gratuita

A cidade de Caraguatatuba recebe, entre os dias 5 e 8 de junho, a 7ª edição do Festival Jazz & Vinho, um dos eventos mais esperados do calendário cultural do Litoral Norte paulista. Com entrada gratuita, o festival será realizado na Praça da Cultura, no centro da cidade, e reúne música instrumental, gastronomia e vinhos selecionados em um ambiente elegante e acolhedor.

Promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, o festival contará com uma área gastronômica composta por 15 espaços comandados por estabelecimentos locais, oferecendo desde massas, fondues, carnes e queijos até doces, cafés especiais e rótulos de vinhos diversos.