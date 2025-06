Homem é assassinado a tiros no quintal de casa em Jacareí

Na tarde desta sexta-feira (06), um homem de 29 anos foi vítima de um homicídio no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí. O crime ocorreu por volta das 17h30, na rua Rubens Augusto Guedes.

De acordo com informações a vítima foi chamada pelo apelido por um indivíduo que aguardava no exterior da residência.