Avó faz parto da neta com ajuda do SAMU ao telefone

Segundo relato da avó, Elisabete, tudo aconteceu de forma muito rápida. “Eu estava me trocando para levar minha nora ao hospital, mas não deu tempo. A neném começou a nascer, e a única coisa que consegui fazer foi ligar para o SAMU e pedir ajuda”, contou.

A orientação do parto foi feita por telefone, com o apoio de um médico do SAMU. “Ele foi me acompanhando, me ensinando as manobras. Quando a neném nasceu, ela não chorava. Ele me ensinou como reanimar, e eu consegui. Foi muito emocionante. Graças a Deus agora estão bem”, relatou Elisabete.

Enquanto realizava o parto, ela também pediu para um vizinho correr até a UBS mais próxima em busca de ajuda. “Quando a enfermeira chegou, a neném já estava mamando. Ela apenas finalizou o parto, retirou a placenta e cortou o cordão umbilical. Depois chegou a polícia, o SAMU, o pessoal do GRAU e o helicóptero Águia”, acrescentou.