Após perder R$ 140 mil no Tigrinho, jovem é encontrada sem vida

Luana Campos Carneiro, de 25 anos, morreu na última quinta-feira (28) após ter sido internada em estado grave, consequência de uma tentativa de suicídio. A jovem, segundo relatos de pessoas próximas, teria perdido cerca de R$ 140 mil em uma plataforma de apostas online conhecida como “Jogo do Tigrinho”.

O valor era parte de uma herança que ela havia recebido recentemente. Abalada pelas perdas e por dívidas acumuladas, ela entrou em profundo sofrimento emocional.