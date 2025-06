Jovem de 17 anos, grávida de 8 meses, morre com tiro na cabeça

Isabele Bonfim, de 17 anos, foi morta com um tiro na cabeça enquanto estava grávida de oito meses. O principal suspeito é seu namorado, que está foragido.

A polícia trabalha com a hipótese de feminicídio e apura se o crime foi motivado pela desconfiança dele sobre a paternidade do bebê.