Atropelado por ônibus, filho morre e mãe fica em estado grave

Um menino de quatro anos, identificado como Leonardo Pedro Schramm, morreu após ser atropelado por um ônibus no último dia 28, enquanto estava com a mãe, Silvana de Oliveira Schramm, que segue internada em estado grave.

A tragédia aconteceu quando os dois aguardavam em um terminal, após um passeio, e foram atingidos por um ônibus que invadiu a calçada. Leonardo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.