Acusado de incendiar apartamento e matar mulher é preso

De acordo com o Ministério Público da Itália, além de iniciar o fogo, o homem teria trancado a porta do apartamento pelo lado de fora, impedindo a vítima de escapar.

O caso aconteceu em Milão, no norte da Itália, onde o casal vivia. Segundo informações divulgadas pela Folha de S.Paulo, Pereira teria jogado substâncias inflamáveis em pelo menos dois pontos do imóvel antes de sair. Ao ser interrogado, ele negou ter causado o incêndio e culpou o uso de velas aromáticas e um suposto defeito na caldeira de água quente. No entanto, ele confessou ter discutido com Sueli e jogado um cigarro no carpete após se irritar com ela.

Ainda segundo o depoimento, o homem alegou que a companheira havia limpado o tapete com álcool e amônia, o que poderia ter contribuído para a propagação das chamas. Os promotores italianos, no entanto, apontaram inconsistências e contradições nos relatos de Pereira, que também teria fornecido diversas versões falsas. Ele foi localizado em um bar próximo ao prédio, conduzido para prestar esclarecimentos e acabou detido. As investigações continuam.