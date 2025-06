Teatro Colinas tem espetáculos infantil e adulto no fim de semana

O Teatro Colinas em São José dos Campos apresenta uma programação diversificada neste final de semana, com atrações para crianças e adultos. No sábado (7) e domingo (8), às 15h, o musical infantil Bita e os Animais promete encantar a família toda. O espetáculo, baseado no sucesso do Mundo Bita, já foi visto por mais de 80 mil pessoas em todo o país e reúne músicas que exploram a natureza e os animais de forma lúdica e educativa.

Para o público adulto, a comédia Quem é a Fofinha?, com André Mattos e Beth Rizzo, será encenada no sábado às 20h e no domingo às 19h. A peça, que mistura humor e reflexão, conta a história de Mada Lena, uma mulher que busca autoconhecimento após uma decepção amorosa.

Serviço