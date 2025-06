Menina de 12 anos passa mal na escola e revela estupr0

Uma menina de 12 anos denunciou ter sido vítima de estupro pelo próprio tio, um homem de 67 anos, após sentir-se mal durante uma aula na escola.

O caso aconteceu no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar nesta quinta-feira (5). Os fatos ocorreram em uma unidade de ensino localizada em uma cidade no Vale do Jequitinhonha.