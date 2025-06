Foi baleado pelo próprio filho, mas mentiu para protegê-lo

Ele confessou que havia discutido com o pai, e que, tomado pela raiva, pegou uma espingarda calibre 12 e atirou em direção ao veículo, atingindo a cabeça do idoso. Segundo o depoimento, a intenção não era ferir, mas sim descarregar a emoção do momento.

Ao perceber que o pai estava ferido, o filho correu até ele e pediu que um funcionário da fazenda o levasse ao hospital em Jardim.

A pedido do idoso, eles inventaram a versão da tentativa de roubo para encobrir o conflito familiar. A Polícia Civil segue com as investigações para responsabilizar o autor pelo disparo.