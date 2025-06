Após bater em poste, ônibus deixa 15 feridos em acidente

Um acidente envolvendo um ônibus deixou 15 pessoas feridas, na tarde desta sexta-feira (6), de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Quatro das vítimas foram encaminhadas a unidades de saúde com lesões mais sérias, incluindo fraturas e contusões.

A colisão ocorreu na rua Maria Carlota, no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h27 e enviou ao local quatro viaturas e duas motos de resgate. Equipes do Samu também prestaram atendimento às vítimas.