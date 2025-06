Após cenas de sexo no Urbanova, autoridades reforçam segurança

“O que aconteceu no último final de semana é crime. Não vamos fechar os olhos para isso. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal e a fiscalização de posturas estão atuando juntas para identificar os autores e coibir novas ocorrências. Já estamos fiscalizando os estabelecimentos que promovem essas aglomerações e reforçaremos as ações no Urbanova e em outras regiões da cidade”, disse.

Rafael também destacou que São José dos Campos é uma cidade com regras e que estas serão cumpridas. “São José é uma cidade segura, onde as normas precisam ser respeitadas. O poder público está comprometido com isso.”

Além do caso específico do Urbanova, a PM também tem combatido o funcionamento irregular de adegas na cidade, que frequentemente estão associadas a fluxos e atividades criminosas. De acordo com o coronel Alves, desde 2024 foram realizadas mais de 640 vistorias, com a prisão de 266 criminosos e recaptura de 160 foragidos.