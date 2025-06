Corpo é encontrado perto de precipício após denúncia

Um corpo ainda não identificado foi encontrado na última quinta-feira (5) em uma área isolada, após uma denúncia sobre o desaparecimento de uma pessoa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As circunstâncias da morte são desconhecidas, e a Polícia Civil já iniciou as investigações para esclarecer o caso.