Santa Casa de São José abre 50 vagas de emprego; veja salários

A Santa Casa de São José dos Campos está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 50 vagas de emprego, com oportunidades para início imediato e cadastro reserva. As vagas contemplam diferentes áreas e níveis de formação, com salários que variam entre R$ 1.690 e R$ 4.433, além de cargos voltados para ampla concorrência e para pessoas com deficiência (PCDs).

Entre as funções disponíveis estão ajudante de lavanderia, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, enfermeiro, farmacêutico, pintor, controlador de acesso, maqueiro, açougueiro, entre outros. As oportunidades abrangem áreas técnicas, assistenciais e operacionais, e algumas exigem experiência prévia, especialmente em ambientes hospitalares.