VÍDEO: Jovens lutam em saída de escola de SJC e rua vira 'ringue'

Dois adolescentes transformaram uma rua da zona norte de São José dos Campos em um ringue de luta nesta sexta-feira (6). As cenas de luta aparecem em um vídeo enviado a OVALE.

A imagem mostra diversos jovens saindo da escola estadual Jeni Davi Bacha, no Buquirinha, na zona norte de São José, por volta de meio-dia.