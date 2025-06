Ônibus colide com poste e deixa 15 feridos

Um acidente envolvendo um ônibus ocorreu na tarde desta sexta-feira (6) na Rua Maria Carlota, no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. O veículo colidiu com um poste, resultando em 15 pessoas feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Embora a maioria das vítimas tenha sofrido ferimentos leves, alguns casos exigiram atendimento hospitalar. Entre os mais graves estão um homem de 47 anos, que fraturou ambas as pernas e teve contusão na cabeça, sendo encaminhado ao Pronto-Socorro do Tatuapé. Uma passageira apresentou lesões no rosto e na perna e foi levada à UPA Carrão, enquanto outra mulher, de 58 anos, com ferimentos faciais, foi atendida na UPA Ermelino. Um homem de 65 anos, com lesão cervical, foi encaminhado ao Pronto-Socorro Salvalus.