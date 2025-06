Polícia prende adolescente por tráfico de drogas em Lorena

Um adolescente procurado pela Justiça foi preso na tarde desta sexta-feira (6) no Centro de Lorena. Durante patrulhamento de rotina, policiais militares do 23º Batalhão abordaram o jovem e, ao consultar seus antecedentes, encontraram um mandado de prisão por tráfico de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O suspeito foi levado para a delegacia, onde foi registrada a ocorrência. Ele permaneceu detido à disposição da Justiça.