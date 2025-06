Polícia monitora traficantes em São José para evitar guerra

O tráfico de drogas costuma ser responsável por grande parte dos homicídios registrados em cidades do Vale do Paraíba. No entanto, em São José dos Campos o tráfico tem participação ínfima no total de crimes contra a vida. Das 23 vítimas de homicídio registradas na cidade em 2024, apenas uma estava relacionada ao mundo das drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com radiografia traçada pela Polícia Civil, as brigas entre conhecidos e desconhecidos foram a principal causa dos assassinatos: 12 dos 23 crimes (52%). Já os feminicídios provocaram cinco mortes (21,73%). Conflitos entre familiares foramn responsáveis por duas mortes.