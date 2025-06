Mulher é condenada por deixar criança de 3 anos morrer sem comida

Uma mulher que tinha a guarda da sobrinha-neta de 3 anos e provocou a morte da menina, após deixá-la sem alimentação, foi condenada nessa quinta-feira (5), em Caçapava. A mulher recebeu pena de 16 anos de prisão em regime inicial fechado.

No plenário, o promotor Jairo Moura da Silva convenceu os jurados de que a mulher deixou a criança passar fome e sede. No dia 31 de maio de 2014, a vítima foi levada ao pronto-socorro local já sem vida.