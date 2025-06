Operação da PM em adegas do Vale prende 1.329 em 7 meses

A operação Impacto Letalidade deflagrada pela Polícia Militar para patrulhar adegas do Vale do Paraíba prendeu 1.329 pessoas em sete meses. A ação foi desencadeada em novembro de 2024 e segue sendo realizada na região.

“Adegas viraram um câncer para a sociedade”, disse o coronel Luiz Fernando Alves, comandante do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior) e responsável pela Polícia Militar na região.