BK lança campanha para quem já foi traído: ‘Corno Drive-Thru’

O Burger King lançou a campanha “Corno Drive-Thru” para o Dia dos Namorados, oferecendo um sanduíche Whopper gratuito aos clientes que comprovarem já terem sido traídos. A ação acontece entre 10 e 12 de junho, exclusivamente nos BK Drive da rede de fast food.

Para participar da promoção, o cliente precisará comparecer a um BK Drive participante acompanhado de um amigo que confirme sua história de traição. Ao comprar um dos combos selecionados, o participante receberá um Whopper sem custo adicional.