GM inicia PDV e oferece carro e convênio médico em SJC

A decisão pela abertura do PDV foi aprovada em assembleia na última quarta-feira (4), quando 2.371 trabalhadores participaram da votação secreta. Deste total, 70% votaram a favor da proposta, enquanto 30% se posicionaram contra. A apuração ocorreu no fim da tarde, após a conclusão das votações nos três turnos da fábrica.

Apesar de ter orientado os funcionários a rejeitarem a proposta, o Sindicato dos Metalúrgicos declarou que respeita a vontade da maioria e afirmou que continuará acompanhando o processo para garantir que todas as adesões ocorram de forma realmente voluntária. Em nota, a entidade reforçou que assinará o acordo aprovado pelos trabalhadores, embora mantenha sua posição contrária à proposta da GM.

Segundo a montadora, o PDV contempla trabalhadores admitidos antes de março de 2019 e oferece benefícios diferenciados para quem não possui limitações laborais. Entre os incentivos estão o pagamento de sete salários, a opção entre um carro Onix Hatch 1.0 (sem escolha de cor) ou R$ 85 mil em dinheiro, além de dois anos de convênio médico ou o equivalente a R$ 48 mil em espécie. Também estão inclusos no plano funcionários com algum tipo de restrição laboral, com condições específicas definidas pela empresa em conjunto com o sindicato.