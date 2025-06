Com verba do PAC, nova creche em São José custará R$ 5,8 milhões

Esse foi o valor da proposta da empresa EXM Construtora, que tem sede no município e venceu a licitação promovida pela Prefeitura. As propostas foram abertas nessa sexta-feira (6) - o valor máximo era de R$ 8,755 milhões.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O recurso virá do governo federal, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Após a assinatura do contrato e a emissão da ordem de serviço, a empresa terá dois anos para concluir a obra.

Segundo a Prefeitura, a escola terá 10 salas de aula, sendo oito destinadas ao ensino infantil e duas salas para berçário. A unidade oferecerá 300 vagas, distribuídas entre atendimento em tempo integral e parcial.